Vaux-le-Vicomte en jeux

Le château offre ainsi la possibilité à ses visiteurs d'expérimenter une ou plusieurs activités ludiques (gratuites ou payantes) qui relient les célèbres fables de La Fontaine aux lieux emblématiques du domaine.

Ces activités sont proposées quotidiennement tout au long des vacances scolaires, au plaisir des grands et des petits.

Il est ainsi possible de découvrir les ténèbres de la rivière souterraine (lire ci-contre), les arbres géants de la forêt et les eaux du Grand Canal.

Les visiteurs pourront gratuitement faire une partie de croquet « le lièvre et la tortue » dans les jardins à la française et même suivre un jeu de piste d'environ une heure intitulé « la morale perdue ».

En outre, ils pourront, pour une modique somme, résoudre un parcours semé d'énigmes en VTT dans la forêt (6 euros par vélo), faire la balade du cygne en pédalo sur le Grand Canal (9 euros par pédalo pour 2 adultes et 1 enfant), ou bien celle en Rosalie (12 euros par Rosalie pour 6 adultes et 2 bébés), ou encore découvrir le dôme avec sa vue panoramique sur les jardins et la découverte de la charpente du château (3 euros).

Pour finir, les enfants ont la possibilité de visiter le château, déguisés en costumes d'époque (3 euros). Enfin, toute la famille pourra profiter d'un audio-guide pour découvrir l'histoire du lieu et ses connexions avec le célèbre fabuliste (3 euros).