Vaux le Vicomte aux couleurs des fêtes: Magie des noëls d'antan

Les jouets seront évidemment à l'honneur pour célébrer Noël, les jardins et autres pièces se pareront de mille feux, donnant à voir les illuminations et animations qui enchanteront petits et grands.

Le grand salon s'équipe cette année d'une majestueuse montgolfière de 10 m,

et les visiteurs pourront également déguster dans les cuisines les confiseries et autres douceurs des artisans locaux : chocolats et macarons de Frédéric Cassel ou pains d'épices de Noël offerts aux enfants par la maison Fossier. Les enfants de 3 à 12 ans repartiront d'ailleurs avec un cadeau-surprise, et une collecte de jouets se tient à l'entrée du château en partenariat avec la Croix-Rouge de Seine et Marne, pour offrir un Noël joyeux aux enfants défavorisés qui seront invités au château le 6 janvier pour clôturer les festivités. Une belle visite à effectuer en famille.

Du 24 décembre au 06 janvier, tous les jours de 11h à 17h45 sauf les jours fériés.

De 11h à 18h45 tous les week-ends et pendant les vacances scolaires. (Fermeture du domaine à 20h).

De 11h à 16h45 les 24 et 31 décembre. (Fermeture du domaine à 18h).

Tarifs

Adulte : à partir de 19,50 euros (À partir de18 ans.), Enfant : à partir de 13,50 euros.

Gratuit pour les moins de 6 ans.

Tarif enfant accordé aux 6 - 17 ans.