Vaux-le-Vicomte aux chandelles

Le domaine de Vaux-le-Vicomte propose aux visiteurs de passer une soirée hors du temps dans un écrin paysager flamboyant.

Le temps d'une soirée, offrez-vous l'expérience vivante du Grand Siècle avec la visite du château et des jardins légendaires de Le Nôtre à la chandelle. Cela dévoilera une autre histoire, une autre vision de ce Palais des Arts qui inspira le château de Versailles.

Cette année est placée sous le signe de l'innovation, avec une promenade lumineuse et sonore en compagnie de comédiens qui animeront de grands personnages féeriques.

La déambulation sera découpée en plusieurs passages de 30 ou 45 minutes, de 21h à 23h en fonction de la saison.

En cas de mauvaise météo, le spectacle lumineux est transféré dans le Grand Salon (accessible avec un billet château).

Personnages « Bilboquets » le 17 septembre.

Personnages « FierS à Cheval » le 24 septembre et le 1er octobre.

Tarif : 19,5 euros

Réserver en ligne

Possibilité de dîner sur place dans un des trois restaurants (dîner raffiné romantique aux Charmilles ; champagne et macarons au Songe de Vaux ; dîner bistronomique au Relais de l'Ecureuil).

Transport : la navette Châteaubus sera disponible tous les samedis soir et circulera entre la gare de Verneuil l'Etang et le château. La dernière navette (23h05) vous reconduira directement à Paris Gare de Lyon.