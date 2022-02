Vaux-le-Pénil : la Table Saint-Just change de nom

Situé à quelques mètres du château de Vaux-le-Pénil, le célèbre restaurant gastronomiquea rouvert le 4 février après quelques semaines de travaux. Ce sont les filles de Fabrice Vitu qui ont pris le relai, mais le chef-restaurateur va rester en cuisine durant un an pour les accompagner. Carmen et Juliette Vitu ont décidé de rebaptiser l’établissement. La Table Saint-Just a donc cédé la place à R.Mana (clin d’œil à hermana qui signifie sœur en espagnol). Une nouvelle carte et un décor plus décontracté sont au rendez-vous, tandis qu’une épicerie fine a été installée. Les clients pourront y acheter notamment du caviar ou de la truffe. Enfin, des soirées musicales auront lieu chaque mois.

R.Mana : 11, rue de la Libération, Vaux-le-Pénil. Tél : 01 64 52 09 09.