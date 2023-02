Vaux-le-Pénil : formation au tri gratuite au SMITOM-Lombric

Vous souhaitez vous investir pour la préservation de l’environnement ? Le SMITOM-LOMBRIC, syndicat de collecte et traitement desdéchets ménagers situé à Vaux-le-Pénil et rattaché à la Communauté d’agglomération Melun Val de Seine et à la Communauté de communes Brie des Rivières et Châteaux, va organiser une formation.

Former des écocitoyens

Gratuite, celle-ci se déroulera le mercredi 1er mars (14h-17h) au siège du SMITOM-LOMBRIC, à Vaux-le-Pénil (rue du Tertre de Chérisy). Le but est de former des écocitoyens bénévoles, afin qu’ils deviennent des voisins de référence pour le tri et la réduction des déchets. Les places sont limitées et réservées aux habitants des communes concernées par la collecte.

Inscription obligatoire : www.lombric.com.