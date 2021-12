Varennes-sur-Seine : le carrefour du Petit Fossard en voie de sécurisation

Selon le Département, l'objectif de cet aménagement routier est d'améliorer la sécurité du carrefour et des accès aux zones d'activités économiques et commerciales (ZAE et ZAC) pour tous les usagers (automobilistes, deux-roues et piétons).

Les travaux visant à transformer ce point de rencontre entre la départementale 606 et la départementale 219 en carrefour giratoire, situé dans les communes de Varennes-sur-Seine et d'Esmans, ont débuté en juin dernier. De nombreux accidents, principalement matériels, ont été recensés sur ce site actuellement doté de feux. Les travaux sont aussi justifiés par les projets de la société Financière Monceau, qui souhaite agrandir la zone d'activités du secteur.

Un cheminement piétons-cycles le long de la RD605 et des traversées piétonnes sécurisées vont venir compléter cet aménagement, ainsi qu'une quinzaine de places de stationnement réparties sur l'ensemble du projet. D'un coût de 1,523 million d'euros TTC, le projet est financé par le Département et la Financière Monceau. Près de 63 millions d'euros ont déjà été consacrés au réseau routier par le Département en 2018, notamment pour réparer les dégâts liés aux intempéries de cet hiver.