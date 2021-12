Vapiano recrute 29 jeunes en contrat Initiative emploi

Ces 29 contrats Initiative emploi ont été signés le 28 juin en présence, notamment, de Nadège Baptista, préfète déléguée à l'égalité des chances, de Caroline Bacchini, directrice territoriale de Pôle emploi Seine-et-Marne, et des représentant de Vapiano. Les jeunes recrutés intégreront l'enseigne sur les sites de Villages Nature Paris et Disneyland Paris et occuperont des postes d'équipiers polyvalents de restauration.