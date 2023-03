Valérie Prieux-Tellier, la résiliente

“Réussir quand tout semble impossible”. Cette phrase, qui figure sur la couverture du livre écrit par Valérie Prieux-Tellier, en dit long sur la personnalité de cette cheffe d’entreprise, âgée de 49 ans et résidant à Croissy-Beaubourg. Rien, en effet, ne la prédestinait à avoir l’existence qu’elle mène aujourd’hui. Une vie trépidante et passionnante.

Il suffit d’énumérer ses fonctions et ses activités pour s’en convaincre : fondatrice et dirigeante de Laera, cabinet de formation et de conseil dans le domaine des ressources humaines basé à Serris, présidente du réseau Seine-et-Marne entreprises (SME), cofondatrice (avec l’un de ses trois enfants) d’une maison d’édition et membre actif de plusieurs associations.

Qu’il semble loin le temps où la petite Valérie vivait dans un logement insalubre à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine) avec une mère alcoolique qui ne l’aimait guère, deux frères handicapés et une sœur placée en maison d’accueil. Elle a subi des violences et traversé des épreuves douloureuses voire sordides, mais Valérie Prieux-Tellier s’est relevée à chaque fois et a fini par tracer sa route. Aujourd’hui, elle est titulaire d’un master RH obtenu à l’École supérieure des sciences économiques et commerciales (Essec), certifiée ICPF&PSI (organisme de certification des prestataires de formation) et formée au management lors de son passage dans la restauration.

Une businesswoman dynamique et dévouée

Leader dans l’âme, on lui reconnaît de nombreuses qualités dans sa manière d’administrer son entreprise. Businesswoman dynamique et dévouée, elle essaie systématiquement d’apporter des réponses aux personnes qui la sollicitent. Également formatrice, elle consacre une partie de son travail à la transmission de son savoir-faire. Son dernier défi ? Lancer, en 2022, sa propre maison d’édition (VT Editions) qui publie des auteurs de romans ou d’autobiographies, de livres d’Histoire, d’art et de psychologie.

Habitée par une véritable croyance en elle et dotée d’une puissante capacité de résilience, Valérie Prieux-Tellier a forgé sa propre destinée. Cette force de caractère a fait d’elle une femme résolument combative et assoiffée de réussite. C’est d’ailleurs le message qu’elle a cherché à délivrer à travers son livre : accomplir ses rêves est possible.

“Il ne faut pas écraser les cafards” de Valérie Prieux-Tellier (VT Éditions, 2022)