Valérie Pécresse soutient la jeunesse à Meaux

Une visite placée sous le signe de la jeunesse, de l'emploi et de la politique de la ville. Accompagnée de Jean-François Parigi, député de la 6e circonscription de Seine-et-Marne, de Frédéric Péchenard, vice-président de la région chargé de la sécurité, et de Hamida Rezeg, vice-présidente de la région chargée du tourisme, Valérie Pécresse a été reçue par Jean-François Copé, le maire de Meaux. Elle s'est rendue en Seine-et-Marne pour y défendre ses propositions et ses mesures en faveur de l'insertion des jeunes (revenu jeunes actifs, gratuité du permis de conduire). La présidente de la région a également échangé avec de jeunes habitants, notamment sur la difficulté de financer ses études ou sur le besoin de créer des structures d'insertion et de formations d'avenir. Ce déplacement s'est achevé par la visite du centre de supervision urbain de haut niveau créé dans le cadre de la politique de sécurité menée par la ville de Meaux.