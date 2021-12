Valérie Lacroute et James Chéron vice-présidents de la Région

Les récentes élections régionales, qui ont vu la victoire de la présidente sortante Valérie Précresse (Libre !), ont abouti à l'installation d'un nouvel exécutif. Il sera composé de 15 vice-présidents et présidentes. Parmi eux, on note la présence de deux élus seine-et-marnais : Valérie Lacroute et James Chéron. La maire de Nemours aura la charge de l'agriculture et de l'alimentation, tandis que le maire de Montereau sera délégué aux lycées, une des plus importantes compétences de la Région. Au total, ce sont 22 élus seine-et-marnais (mais pas tous forcément implantés en Seine-et-Marne en raison du jeu des fusions de listes lors du second tour), qui siègeront au sein de l'instance francilienne.



© DR

Les élus seine-et-marnais : Valérie Lacroute, Gilles Battail, Hamida Rezeg, Eric Jeunemaître, Anne Chain-Larché, James Chéron, Angela Pascoa Dos Santos, Frédéric Valletoux, Thi Hong Chau Van, Jean-Louis Durand, Laure-Agnès Mollard-Cadix, Benoît Chevron et Nathalie Tortrat (liste Valérie Pécresse) ; Stéphanie Le Meur, Philippe Juraver, Raquel Garrido, Paul Miguel (liste Julien Bayou) ; Aymeric Durox, Béatrice Roullaud, François Paradol et Martine Demonchy (liste Jordan Bardella) ; Louis Vogel (liste Laurent Saint-Martin).