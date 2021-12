Valérie Bouvier « Les ventes aux enchères sont magiques »

Quel est votre parcours professionnel jusqu'à l'hôtel des ventes de Coulommiers ? Quel est votre parcours professionnel jusqu'à l'hôtel des ventes de Coulommiers ?

Devenir commissaire-priseur fut pour moi une évidence, une vocation.

Très jeune, mes terrains de jeux étaient les greniers et les caves pleines de ces objets d'un autre temps. Après des études classiques, Hypokhâgne et Khâgne au Lycée Janson de Sailly à Paris, j'ai poursuivi des études universitaires par une maîtrise en Droit et une autre en Histoire, avec un passage obligé à l'Ecole du Louvre avant d'accepter un poste dans une institution culturelle à Boston pendant deux ans, puis au Bridgestone Museum de Tokyo pendant un an pour parfaire ma connaissance des marchés et d'une clientèle internationale. À mon retour, je présentai le concours de commissaire-priseur et fis cinq ans d'apprentissage à l'Hôtel des ventes de Saint-Germain-en-Laye avant d'être nommée commissaire-priseur par le garde des Sceaux, il y a plus de 20 ans.

Que pouvez-vous dire de l'évolution de votre métier mis en valeur à la télévision à travers différentes émissions ?

Les ventes aux enchères sont magiques et reflètent la nature profonde d'une époque. Évidemment depuis 20 ans, nous ne vendons plus les mêmes choses, de nouveaux collectionneurs sont apparus, de nouveaux marchés aussi. Le mobilier n'est plus le fleuron des ventes qui se sont diversifiées et internationalisées. Une nouvelle clientèle, de nouvelles aspirations sont apparues.

Il y a 20 ans, seulement 10 % de la population avait déjà assisté à une vente. Les ventes aux enchères étaient médiatisées par les enchères records de plusieurs millions de francs. Mais le grand public a peu à peu compris que tout pouvait se vendre ou s'acheter aux enchères.

Grâce à internet, un large public a pu découvrir les catalogues de vente et la qualité des articles proposés à des prix très avantageux. Nous touchons tous les publics, collectionneurs, amateurs, curieux : des passionnés d'horlogerie, d'instruments de musique, amateurs de grands crus classés, de livres anciens, de bijoux, jouets, voitures de collection…

Plus de 5 millions d'objets changent de propriétaires chaque année sous le feu des enchères.

Tous nos catalogues sont mis en ligne et toutes nos ventes sont retransmises en “live” sur www.interencheres.com/77003 permettant à chacun de porter ses enchères depuis un ordinateur, une tablette, un smartphone, sans pour autant être physiquement présent le jour de la vente.

Face à une offre grandissante, seul le commissaire-priseur engage sa responsabilité sur l'authenticité du lot présenté. Une garantie pour l'acheteur et le vendeur.

Comment êtes-vous arrivée dans l'émission “Un Trésor dans votre maison”, sur M6 ?

C'est tout naturellement en poursuivant cette politique de communication et de séduction d'un large public, que nous avons accueilli l'émission “Un trésor dans votre maison” depuis 2012 pour faire découvrir au plus grand nombre les ventes aux enchères, leur diversité et couper court à la légende que ces dernières étaient réservées à une élite. L'enchère moyenne en France est de 200 euros.

Les ventes aux enchères publiques ne sont ni réservées au marché de l'art ni à une élite internationale. Elles sont pour tous et pour tout type de biens, du plus courant au plus rare.

Depuis une dizaine d'années, se développent une véritable mode et un engouement pour les enchères. De nombreuses émissions se consacrent au sujet tant la diversité et l'attrait passionnent les foules (Zone Interdite, Capital, Grands Reportages, Affaire conclue…). Les Français, collectionneurs dans l'âme, redécouvrent l'objet, son histoire, son usage, sa valeur… comme un antidote à la standardisation des modes de consommation.

En parallèle, de nombreuses actions ont été mises en place par la profession, le Syndicat des Maisons de vente (SYMEV) grâce aux journées Marteau, le site d'enchères www.interencheres.com ; l'émission “Un Trésor dans votre maison” pour permettre au grand public de découvrir la diversité des ventes aux enchères publiques. Tout se vend tout s'achète aux enchères , cheval de course, véhicules d'occasion, mobilier ancien, objets de collection, matériels industriels, biens corporels ou incorporels, lingots, pièces d'or, lampe vintage des années 1970… Le monde des enchères se démocratise et accueille un public toujours plus large et diversifié. Les ventes peuvent être spécialisées ou généralistes, de prestige ou courante, en salle ou en extérieur, de biens d'occasion ou de biens neufs.

Comment se portent les ventes aux enchères hors de Paris, à Coulommiers et ailleurs en Seine-et-Marne ?

Proche de Paris et véritable grenier, la Seine-et-Marne offre une grande diversité de propositions. Nous organisons une vente par semaine, parfois deux. Les ventes n'ont jamais été aussi florissantes. Les demandes d'estimation sont nombreuses. Nous pouvons nous prononcer sur photographies ou sur rendez-vous à l'étude et nous sillonnons les campagnes à la recherche de trésors méconnus.

L'Hôtel des ventes de Coulommiers regroupe en un seul lieu, une salle d'exposition, une salle des ventes, des réserves, un studio photos, nous permettant une grande réactivité et une grande liberté d'action. Toutes les spécialités sont représentées.

Généralistes par vocation et spécialistes par passion, nous sommes en capacité de traiter l'ensemble des produits du marché avec le soutien d'experts spécialisés si nécessaire : bijoux, orfèvrerie, horlogerie, céramiques, numismatique, philatélie, bronze, tableaux des XIXe et xxe siècles, art contemporain, vins et alcools, jouets, mobilier et objets d'art des XVIIIe, XIXe et xxe siècles.

Depuis plus de 20 ans, nous avons su développer une clientèle locale, nationale et internationale, dévoilant les trésors des greniers de Seine-et-Marne et de toute la région parisienne. Nous sommes avant tout des “chercheurs de trésors”.

Quels sont les objets les plus extraordinaires et insolites nque vous ayez expertisés au sein de l'hôtel des ventes de Coulommiers ?

Les objets insolites ou extraordinaires sont notre moteur, mais l'insolite n'est pas le même pour tous . Nous offrons donc chaque semaine un large éventail de propositions au fil de nos rencontres, découvertes… Il n'est qu'à suivre nos catalogues en ligne sur www.intyerencheres.com/77003 pour découvrir une collection de disques rares de Johnny Halliday, une collection de pyrogènes, de pots à pharmacie, des voitures Dinky Toys, foulards Hermès, soldats de plomb, trains, timbres et monnaies, maroquinerie de luxe Chanel ou Vuitton, or d'investissement ou de collection louis, napoléons, lingots, diamants, argenterie, bronzes, tableaux, montres Rolex, Daytona, Omega, Tag Heuer ou Breitling, bijoux précieux des années 1950 à nos jours, taxidermie, vues d'optique du xviiie siècle.

Véritable inventaire à la Prévert, tout ce dont vous avez pu rêver, vous le trouverez un jour en vente aux enchères.

Ces dernières sont surtout une richesse extraordinaire pour les vendeurs, détenteurs d'un ensemble de biens et désireux de s'en séparer à la suite d'une succession, d'un déménagement, ou tout simplement par lassitude ou besoin d'argent.

Seule, la vente aux enchères vous offre la garantie du meilleur prix pour un ensemble éclectique ou cohérent de biens. Les surprises sont fréquentes en vente, et la mise en concurrence du plus grand nombre permet d'obtenir le meilleur prix tant, pour l'acheteur que le vendeur…

Chaque objet a son histoire, une histoire de famille, de terroir, un usage. C'est avant tout une rencontre, un échange. Nos modes de vie ont évolué et c'est à nous, commissaires-priseurs, d'anticiper et de mettre en valeur les objets qui nous sont confiés, à l'instar de cet ouvrage espagnol du xviie siècle adjugé 12 000 euros, cette huile sur toile d'un artiste polonais adjugée plus de 20 000 euros, de cette collection de plus de 600 pièces d'horlogerie de la Renaissance à nos jours adjugée de 10 à 20 000 euros, de cette collection de maroquinerie Chanel et Vuitton à l'état neuf, cette toile de la Révolution russe, mais aussi tous ces objets du quotidien adjugés entre 50 euros et 800 euros.

Nous sommes des passeurs, des conteurs. Notre mission est de transmettre ces objets témoins de leur époque. La vente aux enchères, c'est un grand voyage à travers cinq siècles et parfois davantage sur les cinq continents, véritable musée éphémère qui peut devenir vôtre…