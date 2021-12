Valcoop et son projet solidaire récompensés

Au début de l'année, le ministère de l'Agriculture a lancé un appel à projets baptisé “Alimentation locale et solidaire” et lié au plan France Relance. Cet appel a pour objectif de récompenser les initiatives portées notamment par des acteurs de l'économie sociale et solidaire (ESS) et proposant une alimentation locale et de qualité aux personnes qui en sont éloignées. La crise sanitaire n'a fait qu'amplifier ce constat.

Dans ce contexte délicat, le Gouvernement a donc décidé de débloquer 30 millions d'euros, afin d'encourager les projets solidaires. 390 000 euros ont notamment été alloués à la Seine-et-Marne. Une part de cette enveloppe va bénéficier à Valcoop. Le projet de la coopérative de consommateurs de

Noisiel, consistant à ouvrir un supermarché coopératif a été, en effet, primé par un comité de sélection. L'ouverture de ce magasin est annoncée pour cet été. Il sera installé provisoirement dans les locaux de l'ancienne chocolaterie Menier, à Noisiel. Un accord a été trouvé avec Nestlé, l'actuel propriétaire du site, qui doit déménager à Issy-les-Moulineaux. Un des bâtiments du site va ainsi abriter ce magasin de 250 m2 doté également de 100 m2 de stockage en sous-sol et qui proposera des produits alimentaires (frais et secs) et non alimentaires (hygiène et droguerie).

Les approvisionnements seront, autant que possible, gérés en circuit court auprès de producteurs locaux, tandis que les frais de gestion seront réduits du fait de la participation bénévole des coopérateurs. Un fonctionnement qui permettra d'assurer des prix bas au regard de la qualité de l'offre.

Ce projet est né au sein de l'association Les Amis de Valcoop, créée en 2018 pour réunir les conditions nécessaires à l'ouverture du magasin.

Grâce à cette manne financière, Valcoop va acquérir un camion frigorifique à propulsion électrique et mettre en œuvre des circuits de livraison et d'approvisionnement avec les producteurs et les fournisseurs partenaires locaux. La coopérative va aussi pouvoir effectuer des livraisons au domicile de personnes isolées ou âgées, non motorisées, éprouvant des difficultés à procéder à leurs achats alimentaires. Une excellente nouvelle pour les 230 “valcoopeurs” (membres) de la coopérative. À la recherche d'un local depuis deux ans, ils vendaient jusqu'ici leurs paniers alimentaires sur des parkings.