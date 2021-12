Val du Haut Morin : Le vélorail reprend du service

Des nocturnes seront mis en place cette année de mi-juin à mi-août les samedis (départ à 18h et retour à 21h). Le vélorail a accueilli en 2013 plus de 15 000 visiteurs etconstituee le 10e site touristique de Seine-et-Marne. Un parcours toujours apprécié puisque 20 %% des usagers seine-et-marnais reviennent chaque année parcourir les 6,5 km de voies ferrées. Le Département subventionne depuis 2011 l’office de tourisme de la Ferté Gaucher, gestionnaire du vélorail. Pour cette année 2014, le montant s’élève à 84 131 €. Plusieurs départs sont accessibles dans la journée : 11h (avec 1 heure de pause pique-nique), 14h et 16h. Les retours se font à 15h, 17h et 19h. Un train touristique est à disposition des visiteurs à la gare de départ du vélorail, empruntant une partie de l'ancienne voie ferrée aujourd'hui reconvertie en sentier pédestre sur près de 4 km. Tarifs : 27 € par vélorail (cinq personnes maximum), 24 € en tarif de groupe à partir de six vélorails. Renseignements au 01 64 04 06 68 ou sur tourisme@la-ferte-gaucher.org