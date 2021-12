Val d’Europe veut renforcer son attractivité

Un duo gagnant-gagnant. Près de 35 ans après le début de la coopération entre Euro Disney et les Pouvoirs publics français pour le développement de Val d’Europe, ce territoire est devenu, grâce à ce partenariat public/privé fructueux et unique en son genre, l’un des plus attractifs d’Île-de-France.

Aujourd’hui, Val d’Europe Agglomération et Real Estate Development by Euro Disney ont décidé d’enrichir cette collaboration, afin de proposer aux entreprises et à leurs salariés une offre immobilière et de services innovante et adaptée, tout en les accompagnant au plus près dans leur parcours d’implantation.

“Champs d’opportunités”... C’est ainsi qu’on peut traduire le nom de la marque territoriale “Fields of opportunities” élaborée et officialisée par les deux partenaires le 8 décembre dernier, dans le cadre du Salon de l’immobilier d’entreprise (SIMI) qui s’est tenu à Paris. Cette nouvelle stratégie d’attractivité a été dévoilée conjointement par Philippe Descrouet et Christophe Giral, respectivement président de l’agglomération valeuropéenne (et maire de Serris) et directeur immobilier d’Euro Disney. Leur objectif principal est de promouvoir davantage ce territoire et de renforcer son attractivité.

Cette ambition commune va s’articuler autour de trois axes clés : renforcer la lisibilité et la visibilité de Val d’Europe, impulser une dynamique collective en impliquant les acteurs économiques et enfin, fidéliser et conquérir.



© DR - Philippe Descrouet, Patricia Lemoine et Jean-François Parigi, respectivement président de Val d’Europe Agglomération, députée de Seine-et-Marne et président du Conseil départemental de Seine-et-Marne.

« Notre agglomération porte en elle toutes les conditions nécessaires à l’émergence d’un cadre de vie sain et bénéfique aux entreprises, à leurs salariés et aux habitants », souligne son président, Philippe Descrouet. « Notre volonté est de poursuivre, au cours des prochaines décennies, l’aménagement du territoire, son développement économique, social et culturel à taille humaine et dans une démarche d’urbanisation durable. C’est un défi que nous nous devons de relever pour les générations futures. »

Attractivité, tel est le maître mot de ce nouveau partenariat entre Val d’Europe Agglomération et Real Estate Development by Euro Disney. Les entreprises et les talents, désireux de s’épanouir au sein d’un environnement multiculturel conjuguant dynamisme économique et cadre de vie préservé, savent désormais ce qu’il leur reste à faire.