Val d'Europe soutient le sportif de haut niveau Morhad Amdouni

Quand on pratique le sport au haut niveau, la question de l'après-carrière se pose avec davantage d'acuité passée la trentaine. C'est le cas de Morhad Amdouni, 33 ans le 21 juin et grande figure du sport au sein de l'agglomération de Val d'Europe. Licencié au Val d'Europe athlétisme nord 77 (VEAN 77) et en lice pour une participation aux Jeux olympiques de Tokyo cet été et aux JO de Paris en 2024, Morhad Amdouni souhaite préparer sa reconversion. Avec la mise en place d'un accompagnement, les équipes de Val d'Europe Agglomération vont l'y aider.

Dans un premier temps, Morhad Amdouni va jouer les ambassadeurs du territoire. Un renfort de choix pour Philippe Descrouet, président de Val d'Europe Agglomération et maire de Serris : « C'est avec une grande fierté que nous accueillons Morhad au sein de nos équipes. C'est un homme de valeurs et d'expérience au parcours sportif exceptionnel. Il devient ainsi l'ambassadeur du sport de haut niveau du Val d'Europe. Le sport est un marqueur territorial majeur pour notre agglomération comme le prouve notre labellisation Terre de Jeux 2024. »

Ce recrutement s'inscrit dans le cadre d'une Convention d'aménagement d'emploi (CAE) entre l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance (INSEP), la Fédération française d'athlétisme (FFA), l'Agence nationale pour le sport (ANS) et Val d'Europe Agglomération. Une CAE permet d'aménager l'emploi dans les entreprises, les collectivités territoriales ou les associations pour un sportif de haut niveau exerçant une activité professionnelle. Ce dispositif permet au sportif d'être libéré par son employeur pour s'entraîner, participer à des stages et à des compétitions sans préjudice de salaire ni de carrière.

Concernant Morhad Amdouni, cette convention sera signée dans le courant du mois de juin, à l'Insep, en présence d'André Giraud, président de la FFA, de Ghani Yalouz, directeur de l'Insep, de Philippe Descrouet et de Luc Chevalier, vice-président de Val d'Europe Agglomération en charge des sports. Concrètement, dès 2022, au-delà d'une présence renforcée auprès des écoles et des clubs de l'agglomération, les actions portées par Morhad Amdouni s'inscriront dans un projet de territoire axé sur des opérations de marketing territorial et le développement du sport santé.