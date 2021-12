Val d'Europe : simulateur de vol Airbus A320

L’iFlight Pro-Solutions A320 Trainer de Cockpitsonic (Allemagne) est une réplique du cockpit de l'Airbus A320. Le simulateur est tellement réaliste qu’il permet également aux pilotes professionnels de se perfectionner dans ce type d’avion. Il offre la possibilité de décoller et atterrir au départ de l'un des 24 000 aéroports du monde. Le monde aérien est projeté sur trois projecteurs haute définition qui montrent les conditions réelles d’un vol encadré par les formateurs professionnels de l’aviation civile.

Christian Watremez, président et gérant de iFlight Simulator Val d’Europe, a indiqué la mise en place d’un " séminaire de gestion du stress en vol avec un suivi psychologique lors de la simulation du vol". Lors de ce séminaire de cinq heures, les participants suivent une préparation avec des explications de déroulement d’un vol et l’analyse de leurs craintes par un psychologue, ce qui aboutirait sur une prise de contrôle de l’avion durant le vol simulé. iFlight Simulator Val d’Europe, ouvert 7 jours sur 7 de 9h à 23h, offre différentes expériences de vol à partir de 99 €. Réservations sur le site www.iflight-simulator.com ou au 01 70 06 04 04.