Val d’Europe mise sur l’international avec West Park

Au début du mois, Val d'Europe Agglomération et son partenaire RealEstate Development by Euro Disney étaient présents au salon Expo Real de Munich (Allemagne), rendez-vous majeur de l’immobilier d’entreprise européen. Défendant leur vision du développement territorial auprès des investisseurs étrangers, les émissaires seine-et-marnais en ont profité pour présenter West Park.

Mis en œuvre par le promoteur de Montévrain BDM, ce programme immobilier porte sur la réalisation d’un parc tertiaire nouvelle génération et à vocation internationale. Cet ambitieux projet entend enrichir l’offre d’implantations du territoire de Marne-la-Vallée.

Opération mixte d’envergure, West Park accueillera, sur environ 17 000 m2, bureaux, locaux d’activité et show-rooms. Il sera une composante du Parc international d’entreprises de Bailly-Romainvilliers. Situé dans un écrin de verdure de 140 hectares, l’ensemble sera composé de sept immeubles à dimension humaine et proposera à ses usagers des services premium : terrasses, conciergerie, parcours santé, aires de pique-nique et vaste food court. L’idée est de créer un pôle de vie qui rompt avec les standards traditionnels des espaces professionnels. Édifié en matériaux nobles, le site sera équipé de bornes de rechargement pour véhicules électriques et vise la certification internationale environnementale BREEAM.

« Une adresse européenne de référence »

« Nous avons imaginé une offre en adéquation avec les nouvelles aspirations des acteurs opérant à l’échelle internationale en matière de services et de développement durable. La localisation, l’identité et le haut niveau de qualité de ce projet expliquent notre confiance concernant les perspectives de commercialisation », affirme Alexandra Desrosiers-François,directrice générale de BDM. Un enthousiasme partagé par Philippe Descrouet, président de Val d’Europe Agglomération et maire (LR) de Serris : « nous accélérons notre rythme et abordons une nouvelle étape. Notre stratégie repose sur trois axes : renforcer lavisibilité de Val d’Europe au-delà de la France, impulser unedynamique collective auprès de cibles internationales et se positionner en adresse européenne de référence ».

Ce nouveau développement s’inscrit dans une logique d’internationalisation de Val d’Europe. La proximité des grandes métropoles et quartiers d’affaires européens constitue, en effet, un réel atout. Des leaders mondiaux (l’Allemand Henkel et le Japonais Sumitomo) ont déjà perçu ce potentiel. La livraison de West Park est programmée pour le printemps 2025.

www.lemoniteur77.com/val-d-europe-veut-renforcer-son-attractivite-92470.html