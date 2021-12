Val d'Europe : Le centre logistique Goodman accueille un nouvel acteur

Ce groupe, spécialisé dans la logistique et le transport à valeur ajoutée, s'est positionné sur les secteurs nécessitant des prestations adaptées aux matériels sensibles, avec des services à forte valeur ajoutée tels que la reprise des emballages, la mise en service ou la formation à l'utilisateur final. Porté par une croissance régulière et soutenue depuis sa création (45 millions d'euros de CA en 2018, plus de 50 millions d'euros prévus en 2019 et près de 400 employés), Distritec avait besoin d'étendre ses capacités logistiques avec de nouvelles surfaces en région parisienne. Les prestations dites « haut de gamme » du tout nouveau centre Goodman Val d'Europe de Bailly-Romainvilliers ont convaincu l'entreprise qui a pris à bail deux cellules pour une superficie totale de 12 000 m².

Distritec bénéficiera également de 750 m² de bureaux se voulant de grand standing (tout en structure bois et ouverts sur l'extérieur via des baies vitrées toute en hauteur) et accompagnés de toiture terrasse.

Le centre logistique de Val d'Europe est tourné vers le développement durable et l'environnement, avec un bâtiment doté des dernières technologies d'optimisation des performances énergétiques et des espaces verts soignés.

« Ce centre nous apporte les capacités logistiques supplémentaires que nous recherchions. Ses prestations haut de gamme offrent, aux collaborateurs de nos clients présents sur le site et à nos équipes, un très grand confort de travail et de vie, tout en confirmant notre image de marque de haut niveau », souligne Radé Jovic, président de Distritec, qui indique avoir choisi le lieu pour son emplacement « aux portes de Paris et à proximité immédiate des principaux axes routiers et des gares TGV et RER ». EpaMarne-EpaFrance, Euro Disney, Val d'Europe Agglomération et Goodman ont travaillé de concert pour aboutir à ce projet.

« Le site Goodman Val d'Europe offre des prestations haut de gamme qui préfigurent une nouvelle génération de centre logistique. Avant même d'être livré, il a su attirer de nouveaux clients recherchant un bâtiment logistique moderne de haute qualité, valorisant pour leurs employés comme pour leur image de marque. Après Sunclear qui a pris possession de 18 550 m² cet été, nous sommes très heureux d'accueillir Distritec », ajoute Benoît Chappey, directeur du développement France de Goodman.