Val d'Europe : Lancement des Villages Nature

Ce nouveau parc de séjours vacances est situé à cheval sur les communes de Bailly-Romainvilliers, Serris et Villeneuve-le-Comte. Il comprend 916 cottages et appartements, déclinés en trois ambiances : bulles, clans et nature. Ces résidences touristiques bénéficieront d’un environnement constitué de commerces et de restaurants (sur 85 000 m2) ainsi que de différents espaces récréatifs (sur 16 hectares), dont l’Aqualagon. Ce complexe de plus d’un hectare sera l’un des plus grands parcs aquatiques d’Europe. Son lagon extérieur sera chauffé à plus de 30 %% par géothermie. L’ouverture au public est prévue en 2016.