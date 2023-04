Val d’Europe lance une campagne contre le frelon asiatique

Depuis le 15 mars et jusqu’au 30 novembre, les habitants et professionnels des dix communes du territoire (Bailly-Romainvilliers, Chessy, Coupvray, Esbly, Magny-le-Hongre, Montry, Saint-Germain-sur-Morin, Serris, Villeneuve-le-Comte et Villeneuve Saint-Denis) bénéficient d’un service gratuit de destruction des nids présents sur une propriété privée.

Une prise en charge à 100 %

Cette intervention est prise en charge financièrement à 100 %. Les nids qui se trouvent sur le domaine public doivent être signalés directement en mairie. Carnivore, le frelon asiatique se nourrit de nombreux insectes (araignées, papillons, chenilles ou mouches) et est le principal prédateur des abeilles. En novembre dernier, deux apiculteurs de Coupvray et de Lagny-sur-Marne avaient vu la moitié de leurs 120 ruches ravagées.