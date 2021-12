Val d'Europe : La marche solidaire #4

Ce dimanche, deux marches sont organisées au profit de la lutte contre le cancer et la précarité par l'agglo du Val d'Europe, en partenariat avec AVACS, Unisson, le Lions Club de Magny le Hongre Val d'Europe et l'Oasis, l'épicerie solidaire de Val d'Europe, qui recevront l'intégralité des recettes des inscriptions et des stands. La marche familiale est longue de 3 km (avec un ouvreur à 3-4 km/h ou allure libre), tandis que pour la marche dynamique il est possible de choisir 7 km ou 14 km (plusieurs possibilités et trains d'allures différents : en marche nordique, avec un lièvre à 6-7 km/h / avec un lièvre à 4-5 km/h / allure libre). Les participants se verront remettre un t-shirt.

Animations et ateliers gratuits

• Réveil musculaire organisé à partir de 9h.

Pour les enfants :

• Balade à poneys.

• Initiation à la pêche.

• Jeux autour du tri sélectif.

• Initiation aux activités du cirque.

• Ateliers produits ménagers maison, confection de Tawashis et quizz sur les émissions de gaz à effets de serre.

• La Maison Valeuropéenne

Pour les adultes :

• Ostéopathe

• Nutritionniste

• Naturopathe

• Sophrologue

• La Maison Valeuropéenne

Famille : 3 euros/personne – Gratuit pour les moins de 5 ans – Les enfants doivent être obligatoirement accompagnés d'un adulte.

Dynamique : 5 euros /personne

Parcs du Château et du Bicheret – Chessy. Inscription sur place jusque 10 h. Masques obligatoires jusqu'au départ.