Val d'Europe Agglomération va accueillir trois nouvelles communes

Suite au Conseil communautaire extraordinaire du 28 mars dernier, les élus de Val d'Europe Agglomération ont voté à l'unanimité l'entrée de trois nouvelles communes appartenant actuellement à la communauté de communes du Pays Créçois dans l'agglomération de Val d'Europe : Esbly (6 206 habitants), Montry (3 602 hab), et Saint-Germain-sur-Morin (3 612 hab), qui devraient rejoindre officiellement l'agglomération au 1er janvier 2020.

L'agglo indique que le territoire, composé de sept communes et de 38 000 habitants (pour autant d'emplois), accueillerait ainsi plus de 13 000 nouveaux Valeuropéens pour un total de plus de 49 000 habitants, une gare SNCF en lien avec le futur TCSP (RER A Marne-la-Vallée/Chessy – Gare SNCF Esbly), de nouveaux quartiers en cours de développement, de nouveaux projets hôteliers et espaces forestiers…

Quatrième secteur de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée, l'agglomération regroupe déjà les communes de Bailly-Romainvilliers, Chessy, Coupvray, Magny-le-Hongre et Serris, rejointes depuis janvier 2018 par les communes de Villeneuve-le-Comte et Villeneuve-Saint-Denis.