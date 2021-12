Val d'Europe Agglomération reçoit ses subsides du Département

Lors de la séance du 27 septembre, l'assemblée départementale avait validé le programme de la communauté d'agglomération du Val d'Europe. Le montant du contrat s'élève à près de 1,39 million d'euros pour sept actions programmées sur une durée de trois ans.

La part allouée par le Département à la Communauté de communes s'élève à près de 830 000 euros pour la création d'un accueil de loisirs sans hébergement à Chessy (coût total estimé : 1,89 million d'euros) et la construction d'un groupe scolaire et d'un accueil de loisirs sans hébergement à Coupvray (coût total estimé : 9,4 millions d'euros).

La part restante (560 000 euros) allouée aux opérations sous maîtrise d'ouvrage communale concerne les cinq projets suivants : à Chessy, création du centre culturel des Tournelles ; à Bailly-Romainvilliers, construction d'une école de danse ; à Coupvray, création d'une crèche multi-sites ; à Magny-le-Hongre, réhabilitation de la grange et de la maison Dupré ; et à Serris, construction d'un accueil de loisirs sans hébergement.

Un outil d'aide du Département

Créé par le Département, le Contrat intercommunal de développement (CID) est un outil contractuel visant à accompagner financièrement les projets des intercommunalités. Il s'adresse à celles ayant une à fiscalité propre. Les communes et syndicats de plus de 2 000 habitants peuvent toutefois y prétendre, en accord avec leur intercommunalité et le Département.