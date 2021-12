Val d'Europe accueille les Rencontres nationales de l'économie territoriale

À travers des conférences, des ateliers et autres forums de partage d'expériences, des spécialistes du développement économique tenteront de répondre au thème : « Mutations et transitions en cours : quelles ouvertures pour le développement économique ? ».

« Se saisir des innovations technologiques et des transformations économiques et sociologiques de notre environnement, c'est tout l'enjeu aujourd'hui pour les développeurs économiques. Qu'on les nomme digitalisation, ubérisation, coworking.... les mutations en cours impliquent une modification profonde des modèles économiques qui restent à inventer. Notre rôle de développeur économique consiste à accompagner ces changements », explique Hélène Bécquet, présidente du réseau national de l'économie territoriale (RNET).

Transitions digitale, énergétique, écologique, silver économie, legaltech, fintech, développement des tiers-lieux, revitalisation des centres-villes, smart cities…le monde est en perpétuelle évolution. Les développeurs économiques sont ainsi confrontés chaque jour à des mutations qu'ils doivent anticiper afin de proposer des solutions innovantes de business.

Malgré les risques inhérents à tout changement, une dynamique nouvelle émerge, exploratrice de nouveaux repères à définir. Comment appréhender ces changements et préparer les territoires à les optimiser ? Réponse lors de ces Rencontres nationales du RNET.

Rencontres Nationales de l'Economie Territoriale

Les 13, 14 et 15 septembre sur le site de Val d'Europe.

Pour plus de renseignements sur les lieux d'accueil et les formules d'inscription,

rendez-vous sur le site www.economie-territoriale.fr