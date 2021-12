Val d'Europe : 1300 personnes au Rallye Emploi

Lors de cette 16ème édition du Rallye Emploi de Val d'Europe (REVE), une cinquante de professionnels à la recherche de nouveaux collaborateurs et 1300 personnes en recherche d'emploi, d'un stage, d'une formation ou d'un nouvel horizon professionnel ont été mis en relation. Pas moins de 47 exposants étaient présents.

Malgré les conditions particulières imposées par la situation sanitaire, cette édition a, selon le nouveau sous-préfet de Torcy, François-Claude Plaisant, et les élus de Val d'Europe Agglomération, rempli sa mission d'intérêt public.

« C'est par l'optimisme que l'on dépassera la crise », a en effet indiqué le sous-préfet, qui a tenu à rappeler toute l'importance de ce rendez-vous, fruit d'un « travail ensemble ». Les forces vives institutionnelles et privées de l'entier territoire ont en effet conjugué leurs efforts pour mener à bien cet événement.

C'est le message que souhaite également porter Philippe Descrouet, qui indique « œuvrer, aux côtés de tous les élus du Val d'Europe, au modèle économique de demain : une juste et nécessaire complémentaire à l'activité touristique aujourd'hui en berne ».

Plus de 15 000 offres d'emploi étaient proposées, dont 10 000 par la Gendarmerie Nationale, 3 000 par la RATP, 1 500 par la Marine Nationale, 300 par AXA et 50 par l'Armée de l'Air. Au total, 1300 CV ont été déposés et 1200 entretiens ont pu se tenir. 80 prévisions d'embauche ont été enregistrées.