Vaires-sur-Marne se met à l’heure des JO 2024

Plusieurs temps forts seront prévus en présence de champions français de canoë kayak : le championnat d’Europe de kayak freestyle, des challenges pour les plus jeunes, une soirée des champions et le Kayak Paddle Marne, une randonnée sur la Marne ouverte à tous. Un village sera également installé au sein du stade nautique olympique de Vaires-sur-Marne et accueillera des stands.

L’objectif de la Fédération française de canoë kayak est demettre en avant l’ensemble de ses disciplines et de ses champions un peu moins de trois ans avant le grand rendez-vous olympique qui aura lieu à Paris.

“Tokyo Vaires Paris“, du 6 au 10 octobre : stade nautique olympique d’Île-de-France, route de Torcy, Vaires-sur-Marne. Entrée libre.