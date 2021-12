Vaires-sur-Marne : La base de loisirs élargit son offre

Ouverte en 1990, la base de loisirs de Vaires-sur-Marne accueille chaque année plus de 650 000 visiteurs. Environ un quart de la superficie de la base va faire l’objet d’une modernisation, qui va également permettre de développer de nouvelles activités. Un stade d’eaux vives de 3,5 hectares va être créé pour le canoë-kayak. Il comprendra une rivière de compétition de 250 m, une rivière d’entraînement de 160 m ainsi qu’un circuit découverte avec une rivière de 230 m. La salle de fitness verra sa capacité doubler : avec 207 m2, elle pourra accueillir 52 personnes. Elle pourra aussi servir de salle de danse. Une salle de musculation de 105 m2 va être créée ainsi que deux terrains de jorkiball (sport collectif entre le football et le squash) de 50 m2. Un centre de 8 400 m2 sera dédié à l’accueil et l’hébergement des sportifs (avec 114 places), la formation, la restauration et le remisage des bateaux. Les travaux devraient commencer début 2015, pour une inauguration souhaitée fin 2016. Le coût de cet investissement est de 70 millions d’euros, assuré à 80 %% par le Conseil régional et à 20 %% par l’État.