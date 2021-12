Vaires-sur-Marne : Centre d'accueil pour écoliers

Cet équipement de 700 m2 pourra accueillir 80 enfants pour des activités périscolaires ou parascolaires. Les élèves de l’école voisine (élémentaire et maternelle), pourront être accueillis en période scolaire, matin et soir. Ce centre comprend notamment une salle commune et une salle de repos. Sa construction a coûté 2,5 millions d’euros, bénéficiant de subventions du Conseil général, du Conseil régional, de la Caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne et de la Communauté d’agglomération de Marne-et-Chantereine.