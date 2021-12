Vaccination : un comité de citoyens se réunira le 16 janvier

Les 35 personnes, qui composeront ce collectif, doivent être tirées au sort d'ici le 10 janvier, puis tiendront une première réunion le 16 janvier. Leur mission principale sera d'assurer la préparation, puis le suivi de la vaccination grand public, troisième et ultime étape du plan du gouvernement. Panel le plus représentatif possible de la population, ce comité consultatif sera encadré par le Conseil économique, social et environnemental (Cese).

A l'image de la Convention citoyenne pour le climat, il est considéré par l'exécutif comme une « chambre de la participation citoyenne ». Le résultat de ses travaux sera rendu à l'automne. Mais ce comité, voulu par le président Macron pour éviter les procès en manque de transparence, fait déjà l'objet de critiques de la part de l'opposition.