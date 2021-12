Vaccination : opérations éphémères en décembre et janvier

Ces opérations éphémères vont être notamment organisées à Nangis et à Noisiel tous les dimanches de décembre et de janvier, à Mitry-Mory (20 décembre), à Moret-Loing-et-Orvanne (15 et 16 décembre) et à Lieusaint, au centre commercial Westfield Carré Sénart (16, 17 et 18 décembre). A Noisiel, le centre éphémère est installé dans la salle polyvalente et sportive de la Ferme du Buisson (36, cours du Buisson). L’accès y est sans rendez-vous (présentation d’une pièce d’identité, de la carte vitale et d’un certificat de vaccination) et en continu (9 heures-18 heures). Enfin, le jeudi 23 décembre (10 heures-16 heures), c’est à La Ferté-sous-Jouarre (face au théâtre municipal, rue de l’Abreuvoir) que sera organisée une journée de vaccination en partenariat avec l’association France Fraternités et le groupe hospitalier Sud Île-de-France."