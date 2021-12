Vaccination mobile : de nouvelles communes sensibilisées

Opérations sensibilisation. L'ARS et le conseil régional renouvellent leur dispositif itinérant de vaccination dans certaines communes qui ne sont pas dotées de centres de vaccination. Après un premier passage à Mary-sur-Marne, les 3 et 4 août, une nouvelle opération (destinée à l'injection de la seconde dose de vaccin) est prévue le 31 août et le 1er septembre dans cette commune située près de Meaux. Même chose à Villeparisis avec deux passages prévus les 26 et 27 août, puis les 23 et 24 septembre. Moissy-Cramayel participe également à ce dispositif mobile. Les dates fixées sont les 19 et 20 août, ainsi que les 16 et 17 septembre.