Vaccination accélérée et gestes barrières renforcés

Au 15 décembre, le taux d’incidence du département s’élevait à 440 cas pour 100 000 habitants, ce qui représente une augmentation du nombre de cas de 87 % en 10 jours. Pour contenir cette dégradation, en plus du respect des gestes barrières, la vaccination, notamment la dose de rappel pour toutes les personnes ayant reçu leur dernière injection il y a plus de cinq mois, constitue le meilleur moyen de lutter contre l’épidémie. Pour la Préfecture de Seine-et-Marne, il est donc important que les personnes éligibles puissent se faire vacciner dès que possible pour éviter les formes graves et les risques d’hospitalisation. Toujours selon elle, les deux vaccins à ARN messager (Pfizer et Moderna) garantissent la même efficacité face au virus. Selon les recommandations de la Haute autorité de santé, le vaccin Pfizer sera privilégié pour les personnes de moins de 30 ans et Moderna pour les autres, mais il n’y a aucune contre-indication à détenir un schéma vaccinal avec les deux vaccins.

Pour rappel, 17 centres de vaccination sont ouverts sur l’ensemble du département, dont deux centres de grande capacité administrés par le Service départemental d’incendie et de secours (SDIS 77) à Ozoir-la-Ferrière et à Fontainebleau, tandis que des opérations de vaccination éphémères sont organisées tout au long de ce mois de décembre.

Renseignements : www.seine-et-marne.gouv.fr. et santé.fr.