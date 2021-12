Vacances de Printemps au château de Champs-sur-Marne

Le printemps est bien là, le château et son parc sortent de la torpeur hivernale. Les oiseaux chantent, le jardinier plante et les cuisiniers goûtent les saveurs printanières. Alors imitons les !

Le château met gratuitement à disposition des enfants de 7 à 12 ans un livret parcours découverte.

Visite « Un petit goût de ... »

Intervenants : La cuisine de Franck

Le lundi 18 avril, le samedi 23 avril et le mercredi 27 avril

Séances :13h30

Durée totale de l’activité: 3h

Visite contée du château

Une animatrice du patrimoine vous racontera de petites histoires de cuisines. Visite exceptionnelle de la cuisine et du pigeonnier.

Atelier dégustation

Accompagnés par le cuisinier du château, chef Franck, découvrez la différences entre les saveurs et les arômes puis préparez pour votre goûter des sablés étonnants et un smoothie aux saveurs de printemps.

Visite-Atelier parc et jardin

Intervenante : Hélène Poisson, peintre

Samedi 16 avril et samedi 30 avril

Séances : 13h30

Durée totale de l’activité: 3h

Visite ludique du parc de Champs

Faire la différence entre parc et jardin ce n’est pas si simple ! Laissez vous prendre par la main pour une promenade ludique et instructive où chacun apprendra à différencier les différents espaces du parc de Champs et leurs usages. Découvertes de senteurs, de sons, de plantes et d’animaux.

Atelier art plastique

La visite sera suivi d’un atelier d’art plastique : peindre sur le motif une plante, un arbre. Chacun repart avec sa création.

Visite-Atelier «Les ruches du domaine »

Intervenante : Charlotte, apicultrice sur le domaine de Champs-sur-Marne

Dimanche 8 mai

Séance à 14h

Durée totale de l’activité : 2h30

Visite ludique du Rucher

Chaque année les 12 ruches du domaine de Champs-sur-Marne produisent environ 1200kg de miel mille fleurs, mais c’est quoi au fait un miel mille fleurs ?

Présentation par les apiculteurs du domaine de la vie des abeilles et des ruches situées sur le domaine.

Atelier découverte de la vie des abeilles

Projection commentée sur la vie des abeilles et jeux autour de la vie des abeilles.

La séance s’achève à l’heure du goûter par une séance de dégustation test de différentes variétés de miel.