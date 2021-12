Vacances d'Hiver au château de Champs-sur-Marne

Le Centre des monuments nationaux, établissement public placé sous la tutelle du ministère de la Culture, qui gère plus de 100 monuments dont le Château de Champs-sur-Marne, présente l’événement Vacances d’Hiver.

Après six ans de fermeture, d’importants travaux de restauration ont restitué au château tout son éclat du début du XXe siècle. Un mobilier exceptionnel permet à chaque pièce de retrouver son usage et son décor tels qu’ils furent légués à l’État français par Charles Cahen d’Anvers en 1935. Après une saison d’activités, le château a eu besoin d’un grand ménage durant le mois de janvier, avant de rouvrir ses portes pour les vacances de février.

Il est temps de profiter des restaurations, d’étudier le mobilier et les œuvres exposées en famille ou entre amis. Une visite spéciale et un atelier de sculpture sur bois (samedis 27 février et 5 mars) seront proposés, tandis que des jeux anciens seront exceptionnellement installés dans la laiterie (du mercredi 24 février au samedi 27, et du mercredi 2 mars au samedi 5 de 14h à 17h). Atelier en accès libre où petits et grands pourront découvrir en compagnie d’une animatrice différentes règles de jeux en usage depuis le XVIIIe siècle : jeux de la grenouille, billard hollandais, jeux d’échecs, jeux de dames...