Vacamed, la plateforme qui déniche des soignants remplaçants

Les absences non programmées constituent un vrai casse-tête pour le milieu médical et social. D’un côté, il faut limiter au maximum le coût du remplacement pour maîtriser les budgets, mais en limitant le recours systématique à des remplaçants, les équipes s’épuisent, la qualité de vie au travail se dégrade et, à long terme, les usagers souffrent de ces absences à répétition.

D’où l’intérêt de Vacamed (contraction de “vacataire médical”), une nouvelle plateforme française, qui permet à tous les acteurs du médico-social et du sanitaire de trouver vite et bien des remplaçants compétents. À peine lancée et facile à utiliser, elle rassemble déjà plus de 2 400 vacataires inscrits, essentiellement en Île-de-France. « En moyenne, le temps de recherche est divisé par quatre ! Notre puissant algorithme filtre rapidement tous les profils pour ne proposer que les candidats les plus pertinents », souligne Samuel Ndjock, le fondateur de cette plateforme.

Comment fonctionne-t-elie ? les vacataires volontaires s’inscrivent en renseignant leurs disponibilités et leur zone d’intervention. Les établissements ont ainsi accès à des profils 100 % disponibles dès la publication de leur offre de mission. Les profils sélectionnés sont contactés par SMS et par courriel, générés automatiquement par la plateforme. S’ils répondent “OK” par SMS, les futurs employeurs sont alertés des retours positifs et peuvent alors échanger sur les modalités de démarrage du remplacement.

Grâce à un abonnement mensuel illimité à coût fixe et sans engagement, les établissements peuvent anticiper leur budget et recourir plus régulièrement à des vacataires. Ce système présente l’avantage de les fidéliser et d’améliorer le management des équipes et la cohésion du collectif. Plus besoin de perdre de longues heures à réorganiser son service. Deux packs sont gratuits : “vacataire” et ”employeur”. Le pack ”établissement”, lui, coûte 349 euros par mois, tandis que le pack ”groupement” s’établit sur devis et son abonnement oscille entre 229 et 299 euros par mois. Déjà bien implantée sur le territoire francilien, Vacamed ambitionne désormais de se déployer partout en France.