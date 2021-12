UTEC 77 « la formation en alternance est une voie royale vers l'emploi »

Avec des taux de 85 % de réussite aux examens et de 82 % d'insertion professionnelle, l'UTEC est une voie d'excellence pour tous les jeunes qui veulent trouver rapidement un emploi au terme de leur formation. Entretien avec Fehd Bensaïd, directeur de l'UTEC.

Pouvez-vous nous présenter l'UTEC Seine-et-Marne ?

L'UTEC est un Centre de Formation d'apprentis multidisciplinaire (CFA), à vocation territoriale, qui a été créé et qui est géré par notre Chambre de commerce et d'industrie de Seine-et-Marne.

Chaque année, nous formons 1 800 à 2 000 apprentis, du CAP au Bac+5, dans trois filières professionnelles :

hôtellerie-restauration-tourisme, commerce-services-

comptabilité-gestion et informatique-numérique. Nos 49 formations, adaptées en permanence à l'évolution des besoins des entreprises du territoire, préparent à 100 métiers. Nous sommes présents à Marne-la-Vallée, Avon-Fontainebleau, Provins, Meaux et à Montereau, grâce au partenariat avec le Campus Numérique. 85 % de nos jeunes obtiennent leur diplôme et 82 % trouvent un emploi dans les 6 mois qui suivent.

Par quelles voies les jeunes rejoignent-ils l'UTEC ?

Dans le cadre du recrutement de ses futurs alternants, l'UTEC participe à une centaine d'événements par an, inscrits dans son plan de communication (salons, forums locaux et régionaux, interventions auprès des établissements scolaires, journées portes ouvertes, réunions d'information collectives organisées en partenariat avec son réseau de prescripteurs). Nos équipes rencontrent chaque année 5 000 jeunes, afin de leur présenter les métiers qui peuvent les intéresser. Nous sommes également présents sur ParcourSup. Enfin, le site internet de l'UTEC (www.utec77.fr) est une voie privilégiée par nos candidats pour entrer en contact avec notre école.

Aidez-vous les jeunes à trouver leur voie professionnelle ?

Oui, nous travaillons avec les jeunes sur leur projet professionnel et leurs motivations dès leur inscription à l'UTEC. Nos équipes les conseillent et les orientent vers la formation la mieux adaptée, sachant que la formation en alternance est actuellement la voie royale vers l'emploi. Elle est à la fois source d'insertion professionnelle et moteur de promotion sociale. Nous accompagnons également les jeunes dans leur recherche d'entreprise pour signer leur contrat d'apprentissage. Nous portons une attention toute particulière au savoir-être professionnel qui est tout aussi important que le savoir-faire.

Notre équipe de conseillers relations entreprises est en permanence sur le terrain, à la rencontre des chefs d'entreprises - petites, moyennes ou grandes - pour identifier des postes à pourvoir en alternance. Par une parfaite connaissance de la législation, nous conseillons et accompagnons les entreprises dans leurs recrutements. Nous mettons en relation les entreprises et les candidats-apprentis de l'UTEC. Nous les informons des aides financières possibles et leur apportons notre expertise dans l'établissement du contrat d'apprentissage. Nous analysons également l'évolution des besoins en alternance, des qualifications professionnelles souhaitées par les entreprises. Enfin, nous jouons un rôle important de médiateurs, apaisant ainsi, parfois, quelques situations relationnelles ou conflictuelles.

Comment l'UTEC s'insère-t-elle dans le cursus scolaire ?

Tout en étant complémentaire de la formation en temps plein au sein de l'Education Nationale, l'apprentissage s'en distingue par une alternance en entreprise.

À l'UTEC, l'apprentissage associe, en alternance, l'enseignement dans nos locaux et la vie professionnelle en entreprise. Entre 16 et 30 ans, les jeunes ont accès, selon leur âge et leur niveau, à des formations de qualité gratuites et rémunérées, validées par un diplôme reconnu de l'enseignement professionnel, leur facilitant l'entrée dans la vie active..

Comment est constituée l'équipe pédagogique ?

Aujourd'hui, plus de 110 collaborateurs - enseignants, conseillers relations entreprises et services administratifs - et 1 500 entreprises partenaires sont au service de la réussite de nos 2 000 jeunes en formation.

Nous faisons appel à des formateurs diplômés et expérimentés, issus du monde professionnel, acquis à la pédagogie de l'alternance et soucieux d'assurer une continuité entre les enseignements en centre de formation et en entreprise. Dans l'hôtellerie-restauration, par exemple, ce sont des chefs de cuisine, des maîtres d'hôtel... Dans le tourisme, ce sont des responsables d'agence ; dans l'informatique, des experts en réseaux ; dans le commerce, des responsables de magasin.

Les apprentis bénéficient-ils d'une insertion professionnelle dans le département ?

Le taux d'insertion de nos apprentis est aujourd'hui de 82 %.

43 % des jeunes trouvent un emploi dans une entreprise du département.

46 % dans d'autres départements d'Île-de-France.

De plus, 9 % s'installent en province et 2 % à l'international.

Quelles sont les filières les plus prisées en Seine-et-Marne ?

Nos trois filières de formation développées à l'UTEC sont bien représentées et correspondent à l'économie locale de notre territoire. Ainsi, dans ces filières, nos apprentis se répartissent de la manière suivante :

- 35 % : commerce-gestion

- 35 % : hôtellerie-restauration-tourisme

- 30 % : informatique.

L'importance de l'accompagnement des entreprises L'UTEC accompagne tous ses jeunes dans leur placement en entreprise. Aussi, l'école a-t-elle développé une relation de proximité avec l'ensemble de ses entreprises partenaires auxquelles elle apporte son appui en matière de : - diagnostic des besoins en alternance ; - pré-sélection des candidats ; - présentation des profils les plus adaptés

aux missions du poste recherché ; - mises en relations ; - aide administrative à la signature du contrat ; - médiation si nécessaire.