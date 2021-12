Usages numériques: Paris-Vallée de la Marne et Orange signent une convention

Déjà présent en Seine-et-Marne avec plus de 1 500 salariés, l'opérateur a souhaité, par cette signature, intensifier plus encore son ancrage territorial. Concrètement, le document prévoit que les cosignataires associent leurs chercheurs respectifs sur le sujet des villes durables et innovantes. Il s'agira également pour eux de définir un ensemble de dispositifs numériques permettant de contribuer au rayonnement des JO 2024 auprès de la population de l'agglomération. Des actions conjointes seront aussi menées pour accompagner le développement de Descartes Développement, des structures académiques (Universités, Grande Ecole du Numérique, Ecole de la Deuxième Chance) et le partage d'expérience autour de l'accompagnement des start-up.

« Orange est fière d'être un partenaire de Paris-Vallée de la Marne, au travers du déploiement du réseau bien sûr, mais également pour des actions d'accompagnement des habitants et entreprises dans leurs usages numériques, ou encore à travers les liens privilégiés tissés entre les chercheurs du territoire et nos équipes de développement », se réjouit Daniel Nabet, délégué régional Orange Île-de-France Sud et Est.

Pour Paul Miguel, président de Paris-Vallée de la Marne, « les actions d'accompagnement prévues par cette convention sont un moyen pour notre agglomération de bénéficier de l'expertise d'Orange pour le développement de dispositifs numériques innovants en direction des acteurs du Cluster Descartes, spécialisé dans la Ville Durable, mais également de préparer ensemble les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 afin d'intégrer l'ensemble des habitants de Paris-Vallée de la Marne dans cette dynamique ».