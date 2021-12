Urgence sanitaire : Pour Elcimaï, relocaliser les industries est une priorité

Pour cette ETI seine-et-marnaise spécialisée dans la conception-réalisation de sites de production, la crise sanitaire internationale met en lumière une réalité criante. “La mondialisation des échanges a atteint ses limites, à l'heure où les entreprises du secteur de la santé importent 90 % des principes actifs essentiels à production des médicaments commercialisés sur le territoire national”.

L'amélioration de la résilience de l'économie nationale doit donc passer, selon le groupe, par une relocalisation des industries et la réinvention des systèmes de production. C'est à ce titre et pour doter les territoires d'une nouvelle génération de sites industriels que se sont réunis l'établissement public d'aménagement de Sénart (EPA Sénart) et le Groupe Elcimaï.

De cette union est née l'Enveloppe industrielle durable (EID) : une usine du futur optimisée et une solution d'implantation « clés en mains », située sur Cesson et Savigny-le-Temple. Optimisée au regard des caractéristiques du terrain, éco-durable et connectée, l'unité de production imaginée par Elcimaï abrite une superficie-cible de 22 000 m2 bâti. Sa structure permet par exemple un usage libre et évolutif du bâtiment, apportant une flexibilité précieuse.