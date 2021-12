Une zone commerciale bientôt à Yèbles

C'est aux abords de la RD 619 et sur un terrain de plusieurs hectares que ce site va s'implanter cette année. Il a été baptisé Les Portes de Yèbles et accueillera plusieurs commerces construits autour d'un supermarché Intermarché. Parmi les futurs commerces, on peut citer une station-service Total, une station de lavage automobile, une boulangerie bio, un constructeur de maisons individuelles et un fabricant de vérandas.