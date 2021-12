Une veillée pas comme les autres à Sénart

Ne manquez pas cette occasion d'apprécier du théâtre cousu main avec peu d'artifices mais beaucoup de chaleur humaine et d'authentique simplicité. Si les veillées des vendredi et samedi affichent déjà complet, il vous reste jeudi soir pour en profiter.

On y parlera des étoiles, de la flamme olympique, de Brigitte Bardot ou de fondue savoyarde, d'extraterrestres, de cuisinière à gaz et de pétrole en gel. Un spectacle étonnant et joyeux, avec du rire et de la tendresse.

Cette compagnie unique en son genre « avec des gens qui ne font pas que du théâtre mais sont des raconteurs de sornettes, machinistes à balivernes, couleuvriers chevronnés, bricoleurs de quart de poils, astiqueurs de mémoires vives ou ravaudeuses de bonnets de langues… » bouscule volontiers le réel pour vous faire prendre des vessies pour des lanternes et des rêves pour des réalités. Humour absurde et décalage poétique garantis.