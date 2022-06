Une supérette autonome Boxy à Champagne-sur-Seine

Face à une offre locale insuffisante, Boxy rend accessible un concept inédit de commerce de proximité d’une extrême commodité. Ces supérettes sont ouvertes 24 h/24 et 7j/7 et proposent une sélection de 250 produits essentiels du quotidien à prix juste. Elles se distinguent également par leur format innovant (containers maritimes recyclés) permettant de les installer partout ou presque (parvis de mairie ou de gare, parking, zone de bureaux, au centre d’un village ou au bord d’une route) et par la technologie qu’elles intègrent.

La mairie de Champagne-sur-Seine a décidé d’en installer une sur son territoire. Cette municipalité reçoit même une redevance pour l’exploitation de l’emplacement et valorise son foncier et son attractivité en apportant une offre de service à la population locale.

Boxy compte déjà plus de 30 magasins en Île-de-France et s’apprête à se déployer en région. En février dernier, l’entreprise a levé 25 millions d’euros.