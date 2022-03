Une structure France Services itinérante à Melun et au Mée-sur-Seine

Il existe 31 structures labellisées en Seine-et-Marne. Elles permettent aux habitants de bénéficier de conseils et d’un accompagnement dans leurs démarches administratives du quotidien (immatriculation de véhicules, APL, carte grise, RSA, impôts, permis de conduire, accès aux services en ligne…). Celle qui a été inaugurée à Melun le 9 mars par Nadège Baptista, préfète déléguée pour l’Egalité des chances, et Louis Vogel, maire de Melun, a la particularité d’être itinérante. Elle sera, en effet, implantée, sur différents sites à Melun (Maison des associations, centres sociaux de Montaigu, de l’Almont et des Mézereaux) et du Mée-sur-Seine (centre social Yves Agostini) avec des ouvertures les lundi, mercredi et jeudi (9h-12h et 14h-17h) et vendredi (9h-12h). D’autres permanences sont également prévues au tribunal de grande instance de Melun (le mercredi, 9h-12h), à Action Logement (le mercredi, 14h-17h) et au centre social Schuman, toujours à Melun (le jeudi, 14h-16h30).