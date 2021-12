Une stratégie nationale pour un numérique inclusif

Sur la plateforme societenumerique.gouv.fr, chaque citoyen peut participer à cette grande stratégie à travers différents groupes de travail et ainsi publier ses contributions, envoyer des documents, réagir aux débats en cours, suivre l'évolution des travaux ou encore participer aux événements organisés.

En partant des besoins de la population et en s'appuyant sur les expertises existantes, cette stratégie nationale permettra de formaliser des objectifs communs, de fédérer et de coordonner les différents acteurs, de mieux définir les rôles de chacun pour rendre l'action collective plus efficace. Le Gouvernement veut ainsi construire des outils nécessaires au déploiement d'une action inclusive dans tous les territoires.