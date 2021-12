Une star de la vente aux Network Days de Viseeon

« La vente est le point central de mon existence professionnelle. Tout le monde à quelque chose à vendre, mais nous ne pouvons pas tous en faire notre métier ». Pour cette seconde journée spéciale, le réseau Viseeon a fait appel à un véritable expert de la vente et de la motivation, le conférencier professionnel Michaël Aguilar. « Nous avons inventé la microinformatique. Mais elle s'est développée aux Etats-Unis parce que nous n'avons pas réussi à la vendre. La culture commerciale est très peu développée en France », a-t-il expliqué en introduction.

Orateur percutant, ce passionné du secteur commercial s'est livré à un véritable one man show, émaillant son récit d'anecdotes et d'exemples vécus, sous les rires d'une assistance confrontée à ses propres freins en matière commerciale. « Nous sommes payés pour échouer, puis réussir de plus en plus », a-t-il assuré aux viseeoners. « Un bon vendeur pose les bonnes questions. Ce qu'il faut vendre, c'est le produit du produit. Il faut que vous ayez réponse à tout ».

Michaël Aguilar a distillé durant une heure et demi toutes ses astuces pour rester motivé et avoir la bonne attitude lors du processus de vente. En point d'orgue de sa conférence, le spécialiste s'est glissé dans la peau de quelques-uns des meilleurs commerciaux qu'il a pu rencontrer pour l'écriture de son livre Vendeur d'élite. De la concession automobile au luxe, en passant par la commercialisation de journaux, Michaël Aguilar a prodigué les conseils issus de ses rencontres avec ces vendeurs hors normes.

« En tant qu'experts-comptables, vous devez être persuadés que vous vendez le meilleur service possible. Il faut vous forger un mental d'exception », a-t-il notamment assuré, face à des viseeoners particulièrement conquis par sa prestation.

Les Network Days sont aussi l'occasion de renforcer les connaissances des membres dans ce qui fait la spécificité de Viseeon : le marketing de réseau. Aujourd'hui composé de 43 membres, le réseau a connu une forte croissance depuis sa création (sur 18 mois, le réseau est passé de 899 000 euros de chiffre d'affaires en 2017 à 2,141 millions d'euros en 2018) et se développe déjà à l'international. Pas moins de trois pays seront ainsi couverts au 1er semestre 2020.



Les viseeoners réunis autour de Michaël Aguilar.

Des viseeoners conquis par un réseau atypique

Si le profil des viseeoners est varié, leur soif d'indépendance semble également déterminante dans leur choix. Laetitia Vauthier, filleule de Caroline Helin (voir son témoignage le Moniteur 77 n° 5 de février 2019), est installée à Reims. « Je travaillais avant dans un grand cabinet de commissariat aux comptes. J'ai toujours eu envie de passer de l'autre côté, de faire de l'expertise-comptable à mon compte », explique cette membre, qui cherchait un réseau pour ne pas se lancer seule. « J'ai découvert Viseeon sur une publication Linked In qui faisait état de la réussite de Caroline Helin », poursuit Laetitia Vauthier, qui précise avoir alors rejoint le réseau en décembre 2018. L'ex-commissaire aux comptes a aussi été particulièrement séduite par l'accompagnement à la création, au développement du cabinet et à la prospection commerciale. « J'ai pu me lancer et pleinement accomplir mon projet, grâce notamment à une formation qui nous a donné une boîte à outils, et aux partages entre membres de Viseeon », témoigne-t-elle, indiquant que ces atouts permettent un « bon taux de transformation ». Laetitia Vauthier n'oublie pas non plus les solutions numériques apportées par le réseau. « Beaucoup de cabinets sont encore au papier et si l'on ne s'y met pas dès le départ, les difficultés peuvent s'accumuler. Tous les clients se servent de notre application dédiée, quel que soit leur âge ».

Aurélie Ballon, installée à Orsay, a aussi souhaité gagner en indépendance après une carrière d'une dizaine d'années de commissariat aux comptes dans des grands cabinets internationaux. « Je voulais être mon propre patron et pouvoir mettre en place mes idées », précise Aurélie Ballon, qui a également repéré Viseeon sur les réseaux sociaux. « J'ai découvert un réseau avec une grande force, doté de valeurs dans lesquelles je me retrouvais », assure-t-elle, indiquant apprécier également l'accompagnement à la vente proposé par le réseau, ainsi que l'aide à l'organisation et au développement du cabinet. « J'ai trouvé dans ce réseau innovant une grande confraternité. J'ai vraiment pu réaliser mes projets et atteindre tous mes objectifs », poursuit-elle.

Coralie Tamini, directrice de mission à Lieusaint, a rejoint le réseau dès sa création. « Le réseau est un véritable accélérateur de développement. Grâce aux outils numériques, notre cabinet est à la pointe », ajoute Coralie Tamini, qui explique que la mise en place d'une application dédiée « a été une vraie révolution client ». « La qualité principale du réseau, c'est l'humain, le partage, la bonne humeur lorsque notamment nous nous retrouvons en formation. C'est ce qui fait vivre le réseau », conclut la professionnelle du chiffre.