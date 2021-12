Une saison toujours aussi généreuse à la Ferme du Buisson

Chaleureux lieu de vie classé au titre des Monuments historiques, la scène nationale offre une programmation ouverte à tous, riche de ses traditionnels croisements de disciplines. Danse, théâtre, cirque, musique, bande dessinée, ciné- ma, expositions, rencontres et débats… La saison 2018/2019 est ponctuée par des temps forts aux formats atypiques et des spectacles incontournables ; la Ferme du Buisson ayant pour volonté de proposer une offre culturelle foisonnante et ancrée dans l'actualité.

Pour rester au plus près des habitants, la Ferme du Buisson se déplace avec des propositions hors les murs chez ses nombreux partenaires locaux. La scène nationale propose enfin un large choix de spectacles et d'événements adaptés aux familles. Et dans le but d'accompagner l'accès des publics aux spectacles, films et expositions, des ateliers et stages, destinés aux plus jeunes comme aux adultes, sont proposés tout au long de l'année pour expérimenter en toute convivialité.

Les grands rendez-vous

La saison 2018/2019 est rythmée par des temps forts. Elle s'ouvre par Debout les mots !, le rendez-vous des conférences gesticulées. Un week-end pour débattre de thèmes de société avec des spécialistes engagés tels que Bernard Friot ou Franck Lepage et où les savoirs circulent de l'expérience personnelle à la théorie politique et militante. Le festival de théâtre, Les Enfants du désordre, est placé cette année sous le signe de la Femme avec un grand F. Déesses, sorcières ou footballeuses, elles sont sur scène pour dire une seule figure : la femme d'aujourd'hui.

Celle qui n'a plus peur de brandir sa verve, son corps, son être tout entier pour crier une parole libre et puissante qui façonne notre société.

Pour sa 6e édition, le Pulp Festival poursuit sa mission : célébrer la bande dessinée et ses rencontres fertiles avec les autres arts. Parmi tant d'autres, les œuvres de la britannique Posy Simmonds et celles de l'Argentin Alberto Breccia sortent de leurs cases pour s'exposer dans des scénographies inventives et immersives.

Nouveautés : Soukmachines et ses rendez-vous festifs dingos et musicaux, de grandes bouffes mondaines, un Afrosouk, et un véritable micro-festival pour clô- turer la saison en beauté. Mais aussi des temps forts pour dé- couvrir et pratiquer la danse et le cirque, des nuits entières consacrées au cinéma, des expositions au centre d'art et performances dans l'ensemble des espaces de la Ferme du Buisson… autant d'occasions pour se laisser surprendre et vivre un moment convivial de partage.

Les spectacles événements

À découvrir également cette saison : des trésors de la scène artistique actuelle, française et internationale. Les Chiens de Navarre sont de retour à la Ferme du Buisson, cette fois pour questionner notre identité avec véhémence en convoquant quelques figures de l'Histoire française dans Jusque dans vos bras. Après nous avoir fait rire dans « Je parle toute seule » et « Zaï zaï zaï zaï » Blanche Gardin, Molière de l'humour 2018, pré- sente avec Bonne nuit Blanche, un spectacle à la fois hilarant et tragique, tendre et cruel.

De subtiles mélanges se produisent en musique avec Le cri du Caire et son invité exceptionnel, le saxophoniste Erik Truffaz, mais aussi la singulière Susheela Raman ou encore l'opéra renversant du couple Sanséverino et Cécile Richard. Côté danse, Danser Casa réunit les chorégraphes lyonnais Mourad Merzouki et Kader Attou autour du hip-hop pour une création commune mettant en lumière des danseurs de rue marocains.

La Ferme ambulante

La Ferme du Buisson se déplace sur son territoire à la rencontre des habitants avec des propositions hors les murs chez ses nombreux partenaires. Yann Frisch sème le trouble sur la place Meunier de Noisiel en dévoilant les secrets de la cartomagie dans « Le Paradoxe de Georges » tandis que, plus de dix ans après sa disparition, Nougaro renait le temps d'un hommage musical. Avec la suavité d'André Minvielle, le dandysme écorché de Babx et la puissance onirique de Thomas de Pourquery, une touchante dédicace lui est rendue le temps d'une soirée à l'Espace LinoVentura de Torcy.

Le Bob Théâtre donne rendez-vous à La Courée de Collégien avec son théâtre d'objet Nosferatu, tandis que l'étoile montante Luna Silva enchante l'Eglise de Lognes avec sa voix solaire et son ukulélé. Autre invité de marque, Mathieu Bauer fait vibrer les Passerelles de Pontault-Combault avec un DJ set endiablé.

La Ferme en famille

La Ferme du Buisson accorde une place de choix à des spectacles accessibles à tous, aux grands comme aux petits. Ces derniers ont aussi leur temps fort : le Festival Tout'Ouïe. Coréalisé avec les villes de Noisiel, Lognes, Champs-sur-Marne, Torcy, Les Passerelles, scène de ParisVallée de la Marne, le Théâtre de Chelles et la Courée de Collégien, il sillonne durant deux semaines le territoire avec des expériences sonores inédites, des concerts, des contes et des spectacles musicaux.

Autre rendez-vous important pour les familles : Cocorico, du théâtre burlesque qui se dé- marque par sa folie douce, mimé et mis en scène par « le grandpère » Patrice Thibaud tel qu'il se nomme pour tous les enfants. Ou encore le spectacle L'avis bidon de Cirque La Compagnie qui ré- unit quatre acrobates virtuoses autour du lien indéfectible de l'amitié. Quant à elle, la chorégraphe Dominique Brun met en mouvement et en musique la fable de Pierre et le Loup dans une adaptation aussi poétique que pédagogique.