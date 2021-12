Une saison 2018-2019 riche aux Passerelles

Une compagnie déjà présente depuis trois saisons reprendra du service : Les Souffleurs commandos poétiques, pour la création de Terra lingua (à découvrir lors de la 2e édition du Festival Par Has'ART !

en juillet 2019). Trois nouvelles compagnies rejoignent Les Passerelles cette saison : la Compagnie HKC pour la création de “Noureev”, en partenariat avec le Théâtre de Chelles (à découvrir aux Passerelles le 24 novembre), la Compagnie De(s)amorce(s) pour la création de “Escape game” – Pourquoi je n'ai pas porté plainte (création le 18 janvier 2019 aux Passerelles), la compagnie Atmen pour la création “Qui a peur du Rose ?” (à découvrir aux Passerelles dans le cadre du Focus danse le 23 mars 2019).

Les Passerelles propose aussi diverses actions artistiques et culturelles avec les artistes en résidence et ceux de passage, tels que des conférences, des rencontres, des ateliers de pratique et de sensibilisation au spectacle.

Deux grands rendez-vous sont prévus pour la rentrée, avec “Découvrez les coulisses !”, le samedi 15 septembre de 17h à 18h et de 18h30

à 19h30 (réservation obligatoire) et « Découvrez une expo ! »,en partenariat avec le Centre Photographique d'Île-de-France et son atelier (entrée libre et gratuite du 15 septembre au 18 octobre, vernissage le 15 septembre à 18h) ; puis l'ouverture de la saison avec Magnétic, par la compagnie Armo – Jérôme Thomas (entrée gratuite, réservation obligatoire) le 28 septembre à 20h (avant la représentation, découvrez la saison 2018 - 2019 ! Et poursuivez la soirée avec un cocktail festif).