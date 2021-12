Une résidence services seniors à Meaux en 2022

Dans un peu moins d'un an, la future résidence ‘'Les Cordeliers'' ouvrira ses portes au 25 rue des Cordeliers, à Meaux. Elle sera implantée sur l'ancien site du centre des impôts de la ville et proposera 57 logements meublés de type 2, d'une surface moyenne de 42 m², tous dotés d'un espace extérieur. Au sein du bâtiment de deux étages, 362 m² seront dédiés aux espaces communs et aux services généraux d'exploitation (hall d'accueil, petit salon, bureau du directeur, salon club, restaurant, cuisine professionnelle…). Un jardin sera aménagé et composé d'un kiosque, d'une roseraie, d'un bassin et d'un potager pour permettre aux résidents de profiter d'un cadre verdoyant. Le parking comptera 20 places.

Cette résidence s'adressera à des personnes âgées encore autonomes, mais qui ne souhaitent plus rester à leur domicile. Les appartements seront donc équipés de cuisine et l'aménagement des salles d'eau sera ergonomique, afin de faciliter leur quotidien. Le personnel, présent 7j/7 en journée, proposera également des animations et des services, inclus ou à la carte.

Lancée depuis le printemps 2019, la construction du bâtiment, réalisée grâce au concours de 27 entreprises locales, va demander plus de deux ans de travaux pour un coût total de 4,8 millions d'euros. La résidence sera livrée au premier trimestre 2022.

Elle est d'ores et déjà le fruit de la collaboration des groupes Réalités et Senioriales. Le premier est un développeur territorial qui construit avec et pour les villes et les métropoles de nouvelles solutions créatrices de valeurs, d'attractivité et de développement économique. De la naissance d'un projet à sa concrétisation, Réalités s'attache à rester au plus près des besoins d'une ville ou d'un quartier. Avec plus de 520 salariés, ce groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 204 millions d'euros HT en 2020.

Senioriales, lui, développe depuis

20 ans un concept d'habitat pour les retraités autonomes. Cette société toulousaine, filiale du groupe Pierre & Vacances Center Parcs depuis 2007, compte 99 résidences livrées (ou en cours de travaux/commercialisation) à son actif. En 2020, son chiffre d'affaires était de 65,3 millions d'euros et son effectif comptait 256 collaborateurs.