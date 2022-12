Une résidence pour senior à Saint-Pathus en 2024

Portée par les équipes de Clésence AlterEgo (bailleur social et filiale d'Action Logement) et baptisée “Les Demeures de Louise“, cette première résidence intergénérationnelle a été acquise sous forme de “vente en l’état futur achèvement“ (VEFA) auprès du Groupe Pierreval. Elle proposera 95 logements (T1, T2 et T3) équipés pour le maintien à domicile et labellisés Habitat Seniors Services (HSS). Ils ont tous été conçus pour être lumineux et ouverts sur les extérieurs avec un balcon ou une terrasse.

Salon de convivialité

D’autre part, cette résidence proposera des espaces partagés et des services mis en place en partenariat avec la ville de Saint-Pathus. Les habitants disposeront d’un salon de convivialité permettant d’organiser des animations, ainsi que d’un cadre privilégiéen extérieur avec une terrasse et un jardin paysager.

« Face à la transition démographique, il nous faut apporter les solutions qui permettront aux seniors de rester vivre dans leur logement et concevoir les habitats les mieux adaptés à la perte d’autonomie. En tant que bailleur, accompagner les aînés dans leur parcours résidentiel fait partie de nos engagements et de notre mission d’utilité sociale », déclare Véronique Binet, directrice générale adjointe de Clésence.