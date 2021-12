Une résidence étudiante écologique en projet à Fontainebleau

Cette future résidence étudiante écologique sera située rue des Archives, à Fontainebleau, sur le terrain d’une maison forestière désaffectée appartenant à l’Office national des forêts (ONF). Deux parcelles cadas-trales d’une superficie totale de 2 722 m2 y seront regroupées.

En tant qu’opérateur local, la SEM du Pays de Fontainebleau déploie des opérations stratégiques et structurantes sur le territoire. Cette résidence étudiante en fait partie et est annoncée comme exemplaire en matière de déve¬loppement durable. La certification “NF Habitat HQE RT 2012“ et le label “E+C” (niveau E3C1) sont ainsi prévus dans sa construction, ce qui offrira à ce futur bâtiment un niveau de performance énergétique supérieur à l’exigence réglementaire.

Cette résidence devrait abriter 165 chambres de 20 m² en moyenne, sa hauteur ne dépassera pas celle des résidences à proximité (R+6) et un parking de 50 places sera créé. Elle aura également une vocation sociale avec une gestion conven¬tionnée assurée par le bailleur social Foyer de Seine-et-Marne (FSM) et proposera des ser¬vices innovants (une station de recharge électrique, une cabine de télémédecine ouverte aux habitants et une conciergerie). Quant à l’orientation architecturale, elle sera inspirée des bâtiments à vêture ou à structure bois.

La réunion publique d’information organisée cet été a permis de mettre en avant les données techniques factuelles et les contraintes du projet. La SEM a répondu aux interrogations des habitants en s’appuyant sur cinq axes :

garantie d’une qualité écologique, intégration dans le quartier, ambition de créer une entrée de ville qualitative, accompagnement au développement du quartier et prise en compte des liaisons douces vers les centres-villes en lien avec les pistes cyclables existantes ou futures.

La livraison de cette résidence est programmée pour septembre 2023. La SEM assurera la réalisation et le suivi des travaux grâce à son équipe de maîtrise d’ouvrage. Dans le cadre de la requalification de l’ancienne caserne Damesme (qui accueillera un campus universitaire et notamment l’Ecole internationale d’études politiques à partir de septembre 2022), une journée portes ouvertes aura lieu le 23 octobre.