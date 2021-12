La rentrée culturelle de la Ferme du Buisson

L'offre de rentrée de la Ferme du Buisson propose un abonnement avec la « Carte buissonnière » offrant tarifs réduits, offres privilégiées, bonus inédits et journal mensuel envoyé à domicile.

Ce précieux sésame est valable 1 an de date à date et coûte 18 euros en plein tarif et 9 euros en tarif réduit. Il est offert pour l'achat de quatre spectacles d'ici au 30 septembre.

La « Carte buissonnière » permet de voir un film pour 4,50 euros au lieu de 7,50 euros ; un spectacle pour 10 euros au lieu de 17 euros ou encore d'accéder à un festival pour 12 euros au lieu de 22 euros.

Par ailleurs, des spectacles et des répétitions générales sont exclusivement réservés aux « Buissonniers », qui bénéficient aussi de 5 % de réduction sur les éditions du Centre d'art contemporain, de 10 % de réduction au restaurant Le Relais du Buisson et de tarifs réduits chez de nombreux partenaires tout au long de l'année.